Экс-звезда Ливерпуля забил шедевральный гол через себя в Лиге чемпионов: видео невероятной красоты

Бразильский форвард Роберто Фирмино продолжает дарить фанатам эффектные эмоции от голов. На этот раз игрок помог Аль-Ахли переиграть чемпионат Катара.

В азиатской Лиге чемпионов 2024-2025 состоялись матчи седьмого тура основной стадии Западного региона. В понедельник, 3 февраля, между собой встретились катарский Аль-Садд и Аль-Ахли из Саудовской Аравии, сообщает 24 Канал.

По теме Гроссмейстерская отметка: Роналду установил уникальное достижение в истории футбола

Сумасшедшая бисиклета

Гости считались фаворитами боя, однако Аль-Садд смог повести в счете уже на первой минуте. Впрочем Аль-Ахли сумел перевернуть игру и главным героем матча стал известный экс-игрок Ливерпуля Роберто Фирмино.

Уже на 10-ой минуте гости воспользовались ошибкой Аль-Садда в защите. После навеса с фланга Марез сбросил мяч на Фирмино и тот в эффектном стиле ударом через себя поразил ворота хозяев.

Видео крутого гола Фирмино:

В итоге Аль-Ахли довел матч до победы 3:1, а сам Роберто к голу добавил еще и ассист на Ибаньеса. Победа позволила клубу догнать Аль-Хиляль и разделить с ним первую строчку в группе.

Читайте также Я лучший игрок в мире, – Роналду выступил с громким заявлением

Карьера Роберто Фирмино

Напомним, что Фирмино до переезда в Саудовскую Аравию выступал за Фигейренсе, Хоффенхайм и Ливерпуль. Именно в стане последних бразилец и заработал себе реноме топового форварда.

Вместе с Ливерпулем Роберто выиграл восемь трофеев, среди которых – победа в АПЛ и Лиге чемпионов. В 362 матчах ха мерсисайдцев нападающий оформил 111 голов.

В 2023 году Фирмино перебрался в Аль-Ахли, с которым в прошлом сезоне стал бронзовым призером чемпионата Саудовской Аравии. В 59-ти матчах за "зеленых" игрок оформил 18 голов и 12 ассистов.