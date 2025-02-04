В азійській Лізі чемпіонів 2024-2025 відбулись матчі сьомого туру основної стадії Західного регіону. У понеділок, 3 лютого, між собою зустрілись катарський Аль-Садд та Аль-Ахлі з Саудівської Аравії, повідомляє 24 Канал.

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Божевільна бісіклета

Гості вважались фаворитами бою, проте Аль-Садд зміг повести у рахунку вже на першій хвилині. Втім Аль-Ахлі зумів перевернути гру і головним героєм матчу став відомий ексгравець Ліверпуля Роберто Фірміно.

Вже на 10-ій хвилині гості скористались помилкою Аль-Садда в захисті. Після навісу з флангу Марез скинув м'яч на Фірміно і той в ефектному стилі ударом через себе вразив ворота господарів.

Відео крутого голу Фірміно:

У підсумку Аль-Ахлі довів матч до перемоги 3:1, а сам Роберто до голу додав ще і асист на Ібаньєса. Перемога дозволила клубу наздогнати Аль-Хіляль та розділити із ним першу сходинку в групі.

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Кар'єра Роберто Фірміно

Нагадаємо, що Фірміно до переїзду в Саудівську Аравію виступав за Фігейренсе, Гоффенгайм та Ліверпуль. Саме в стані останніх бразилець і заробив собі реноме топового форварда.

Разом із Ліверпулем Роберто виграв вісім трофеїв, серед яких – перемога в АПЛ та Лізі чемпіонів. У 362 матчах ха мерсисайдців нападник оформив 111 голів.

У 2023 році Фірміно перебрався у Аль-Ахлі, з яким минулого сезону став бронзовим призером чемпіонату Саудівської Аравії. У 59-ти матчах за "зелених" гравець оформив 18 голів та 12 асистів.