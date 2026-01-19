Как Дерюгина выглядела в молодости: в сети появились архивные кадры с выступления гимнастки
- В сети появились архивные кадры с выступления молодой Ирины Дерюгиной, чемпионки мира по художественной гимнастике.
- Сейчас Ирина Дерюгина является тренером и президентом Украинской федерации гимнастики.
Ирина Дерюгина одна из величайших украинских гимнасток. Ее спортивная карьера продолжалась с 1972 по 1982 годы.
Недавно в сети появились архивные кадры, на которых запечатлена молодая чемпионка мира по художественной гимнастике. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Rhytmic Gymnastics.
Как Дерюгина выглядела в молодости?
На видео можно увидеть одно из выступлений юной Дерюгиной на соревнованиях. Автор отметил, что она стабильно доминировала среди сильнейших гимнасток своего времени, сочетая сложность, точность, а также безупречную артистичность.
Отметим, что сейчас Дерюгина работает тренером, а также является президентом Украинской федрации гимнастики. Недавно в интервью Дмитрию Гордону она высказалась относительно российских спортсменов на клубных соревнованиях.
"Нет, даже не пытаются подойти к нам, но к ним подходит весь мир. Они все общаются. А мы – нет, с ними общаются все. Вот сейчас итальянцы взяли российского тренера",
– сказала Дерюгина.
Что известно о Дерюгиной?
В 10 лет Дерюгина поступила в Национальную высшую балетную школу, а с 1976 до 1980 года Ирина училась в Киевском институте физической культуры. Кроме того, с 1972 года гимнастка выступала в составе сборной СССР.
За время своих выступлений Дерюгина неоднократно становилась чемпионкой Советского союза, Европы и мира. Более того, гимнастка единственная в истории СССР, которая дважды выигрывала абсолютное первенство на чемпионате мира (1977 и 1979 годы).
Также она была замужем за известным футболистом Динамо Олегом Блохиным, которому родила дочь Ирину. Однако супруги развелись в 2000 году после 20 лет в браке.