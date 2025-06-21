Жирона внесла Цыганкова в специальный список: где продолжит карьеру украинец

Жирона планирует обновить состав команды на следующий сезон. Поэтому каталонцы намерены продать ряд игроков в летнее трансферное окно.

"Красно-белые" определились также с исполнителями, которые останутся в команде. Всего в список "неприкасаемых" попали три футболиста, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Нила Сола.

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Останется ли Цыганков в Жироне

Жирона планирует выручить неплохие деньги за Мигеля Гутьресса, которым заинтересовались немало топовых клубов. Также каталонцы намерены продать Бояна Миовски.

"Красно-белые" не против продать Хуана Карлоса и Кристиана Стуани. Зато Янхель Эррера и Ладислав Крейчи это те игроки, которых Жирона не планирует выставлять на трансфер летом этого года.

Виктор Цыганков третий игрок, который попал в список "неприкасаемых". Каталонцы хотят сохранить украинского вингера в команде, если, конечно, не поступит выгодное предложение.

К слову. Виктор Цыганков присоединился к Жироне в 2023 году. Каталонский клуб заплатил Динамо – 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Виктор Цыганков сыграл в 32 матчах за Жирону в разных турнирах. За это время украинский вингер успел забить два гола и отдать пять результативных передач.

Ранее сообщали, что некоторые английские клубы заинтересованы в трансфере Виктора Цыганкова летом 2025 года. "Красно-белые" выставили ценник в не менее 22 миллионов евро.