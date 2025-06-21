"Червоно-білі" визначились також з виконавцями, які залишаться у команді. Всього до списку "недоторканих" потрапили три футболісти, повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Ніла Сола.

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Чи залишиться Циганков у Жироні

Жирона планує виручити непогані кошти за Мігеля Гутьресса, яким зацікавились чимало топових клубів. Також каталонці мають наміри продати Бояна Міовскі.

"Червоно-білі" не проти продати Хуана Карлоса та Крістіана Стуані. Натомість Янхель Еррера та Ладислав Крейчі це ті гравці, яких Жирона не планує виставляти на трансфер влітку цього року.

Віктор Циганков третій гравець, який потрапив до списку "недоторканих". Каталонці хочуть зберегти українського вінгера у команді, якщо, звісно, не надійде вигідна пропозиція.

До слова. Віктор Циганков приєднався до Жирони у 2023 році. Каталонський клуб заплатив Динамо – 5 мільйонів євро.

Минулого сезону Віктор Циганков зіграв у 32 матчах за Жирону у різних турнірах. За цей час український вінгер встиг забити два голи та віддати п'ять результативних передач.

Раніше повідомляли, що деякі англійські клуби зацікавлені у трансфері Віктора Циганкова влітку 2025 року. "Червоно-білі" виставили цінник у щонайменше 22 мільйони євро.