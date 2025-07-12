Цыганков близок к тому, чтобы сменить солнечную и уже привычную для себя Испанию на мрачный Туманный Альбион. Украинским вингером каталонцев интересуются в Англии, сообщает 24 канал со ссылкой на El Nacional.

Читайте также Лунин изменил решение относительно будущего в Реале: футболист обратился к своему агенту

Куда может перейти Цыганков?

Жирона не против продать Виктора Цыганкова в это летнее межсезонье. Поскольку, в клубе планируют обновить состав команды, приобретя молодых и талантливых футболистов.

Известно, что три клуба из чемпионата Англии готовы заплатить за трансфер Виктора Цыганкова – 20 миллионов евро. Первый претендент на украинца – Сандерленд, который вернулся в АПЛ.

Виктором Цыганковым интересуется Кристал Пэлас, который триумфовал в Кубке Англии 2024/2025. Также украинский вингер может стать одноклубником Виталия Миколенко, ведь Эвертон тоже заинтересован в подписании игрока Жироны.

К слову. Виктор Цыганков в сезоне 2024/2025 сыграл в 32 матчах за Жирону в официальных турнирах. За это время украинский футболист забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщали о том, что Виктор Цыганков может воссоединиться с украинцами в европейском клубе. Украинским футболистом, который представляет Жирону, интересуются в Турции.