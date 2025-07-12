Циганков близький до того, аби змінити сонячну та вже звичну для себе Іспанію на похмурий Туманний Альбіон. Українським вінгером каталонців цікавляться в Англії, повідомляє 24 канал із посиланням на El Nacional.

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Куди може перейти Циганков?

Жирона не проти продати Віктора Циганкова в це літнє міжсезоння. Оскільки, у клубі планують оновити склад команди, придбавши молодих та талановитих футболістів.

Відомо, що три клуби з чемпіонату Англії готові заплатити за трансфер Віктора Циганкова – 20 мільйонів євро. Перший претендент на українця – Сандерленд, який повернувся в АПЛ.

Віктором Циганковим цікавиться Крістал Пелес, що тріумфував у Кубку Англії 2024/2025. Також український вінгер може стати одноклубником Віталія Миколенка, адже Евертон теж зацікавлений у підписанні гравця Жирони.

До слова. Віктор Циганков у сезоні 2024/2025 зіграв у 32 матчах за Жирону в офіційних турнірах. За цей час український футболіст забив 2 голи та віддав 5 асистів.

Раніше повідомляли про те, що Віктор Циганков може возз'єднатись з українцями в європейському клубі. Українським футболістом, який представляє Жирону, цікавляться у Туреччині.