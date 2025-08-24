Цыганков выразил желание покинуть Жирону: каталонцы установили цену
- Виктор Цыганков сообщил о желании покинуть Жирону, а клуб готов его отпустить за определенную сумму.
- Контракт Цыганкова с Жироной действует до 2027 года, в прошлом сезоне он сыграл 32 матча, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
Трансферное окно в Европе совсем скоро закроется до зимы. Однако Виктор Цыганков еще успевает попробовать силы в новом клубе, или даже в новом для себя чемпионате.
Известно, что совсем скоро Цыганков покинет Жирону. На украинского футболиста, защищающего цвета каталонского клуба, положили глаз в Англии, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.
Читайте также Цыганков отметился шикарным ассистом в первом матче сезона: эффектное видео
Где будет играть Цыганков?
Виктор Цыганков готов рассмотреть варианты по смене клуба. Украинский футболист сообщил руководству Жироны о своем решении покинуть команду в конце летнего трансферного окна.
Каталонцы не против отпустить Цыганкова, но при определенном условии. Жирона хочет получить не менее 20 миллионов евро за украинского футболиста, а другие предложения будут отклоняться автоматически.
Виктором Цыганковым интересуются три английских клуба. Среди них Фулхэм, Вест Хэм и Борнмут.
К слову. Контракт Виктора Цыганкова с Жироной рассчитан до 2027 года. В прошлом сезоне украинский полузащитник сыграл в 32 матчах за "красно-белых" во всех турнирах, оформишви два гола пять ассистов.
Ранее сообщали о том, что в Испании высоко оценили игру Цыганкова на старте сезона в Ла Лиге. Украинец отметился результативными действиями.