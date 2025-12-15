Европейский клуб, который 19 раз становился чемпионом, заинтересовался звездой сборной Украины

Виктор Цыганков вернул свою результативность в испанской Жироне. Украинский вингер оформил красивый дубль в крайнем матче Ла Лиги против Реал Сосьедад.

Один из голов украинец забил пяткой. Виктор Цыганков помог Жироне одержать выездную победу со счетом 1:2 и привлек к себе внимание европейских клубов, передает 24 Канал со ссылкой на CanarySports.

К теме Цыганков космическим дублем принес Жироне волевую победу на глазах у игрока сборной России

Кто интересуется Цыганковым?

Украинский вингер своей результативностью привлек внимание турецкого Фенербахче.

Отметим, что этот турецкий гранд также интересовался другими футболистами сборной Украины – левым защитником Александром Зинченко и голкипером Андреем Луниным.

Относительно последнего, то даже была информация от Realmadridexclusivo, что Фенербахче делал официальное предложение по аренде Андрея с правом выкупа. Однако в мадридском Реале не дали ответа.

Какая статистика Цыганкова в сезоне 2025 – 2026?

В текущем сезоне у Цыганкова была травма ноги, из-за которой он пропустил целый ряд матчей.

С середины октября Виктор на постоянной основе играет за Жирону.

В этом сезоне украинец уже принял участие в 12 играх во всех турнирах за испанский клуб, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Цыганков хотел покинуть Жирону?

В конце августа 2025-го появилась информация о желании Виктора перейти в другую команду. Украинец хотел покинуть Жирону до конца летнего трансферного окна, но не суждено было. Цыганков продолжил свои выступления за испанский клуб.

У украинского легионера есть действующий контракт с Жироной до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Интересно, что еще летом прошлого 2024 года был инсайд о заинтересованности к Цыганкову двух клубов АПЛ. Речь идет об Астон Вилле и Манчестер Юнайтед.

Отметим, что Жирона после 16-ти сыгранных матчей идет в зоне вылета из Ла Лиги, набрав 15 баллов – 18-е место среди 20-ти команд.