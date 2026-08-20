Каталонцы определились с составом на ближайший матч чемпионата Испании. На этот раз тренерский штаб не включил в список сразу двух украинцев, сообщает 24 Канал.

Цыганков не сыграет против Кордовы

"Жирона" на своей странице в сети Х обнародовала заявку на выездной матч второго тура Сегунды против Кордовы, который состоится в пятницу, 21 августа. В окончательный список вошли 23 футболиста, однако места в нем не нашлось Виктору Цыганкову.

Таким образом, 28-летний вингер пропустит матч из-за конфликта с клубом. Вместе с Цыганковым вне заявки остался еще один украинец – нападающий Александр Пищур.

Однако в состав команды Кике Альвареса попали вратарь Владислав Крапивцов и нападающий Владислав Ванат. Оба украинца смогут сыграть против Кордобы.

Клуб возбудил дело против украинца

Ситуация вокруг Цыганкова обострилась после стартового матча сезона против "Леганеса", который завершился ничьей 1:1. По словам Кике Альвареса, украинец отказался выходить на замену в той встрече.

После этого "Жирона" возбудила в отношении футболиста дисциплинарное производство. По информации Mundo Deportivo, Цыганкову может грозить до 30 дней отстранения, а также штраф в размере до 35% зарплаты.

Примечательно, что в матче с "Леганесом" Цыганков, Ванат и Крапивцов были в заявке, но ни один из них не вышел на поле. Альварес объяснил отсутствие Ваната "путаницей".

Матч "Кордова" – "Жирона" состоится в пятницу, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.