Каталонці визначилися зі складом на найближчий поєдинок чемпіонату Іспанії. Цього разу тренерський штаб не включив до списку одразу двох українців, передає 24 Канал.

Циганков не зіграє проти Кордоби

Жирона на своїй сторінці у мережі Х оприлюднила заявку на виїзний матч другого туру Сегунди проти Кордоби, який відбудеться у п’ятницю, 21 серпня. До фінального списку потрапили 23 футболісти, однак місця в ньому не знайшлося Віктору Циганкову.

Таким чином, 28-річний вінгер пропустить поєдинок на тлі конфлікту з клубом. Разом із Циганковим поза заявкою залишився ще один українець – нападник Олександр Пищур.

Натомість до складу команди Кіке Альвареса потрапили воротар Владислав Крапивцов та форвард Владислав Ванат. Обидва українці матимуть можливість зіграти проти Кордоби.

Клуб відкрив провадження проти українця

Ситуація навколо Циганкова загострилася після стартового матчу сезону проти Леганеса, який завершився нічиєю 1:1. За словами Кіке Альвареса, українець відмовився виходити на заміну в тій зустрічі.

Після цього Жирона відкрила щодо футболіста дисциплінарне провадження. За інформацією Mundo Deportivo, Циганкову може загрожувати до 30 днів відсторонення, а також штраф у розмірі до 35% зарплати.

Примітно, що в матчі з Леганесом Циганков, Ванат та Крапивцов були в заявці, але жоден із них не з’явився на полі. Альварес пояснив відсутність Ваната "плутаниною".

Матч Кордоба – Жирона відбудеться у п’ятницю, 21 серпня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.