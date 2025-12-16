Рядом со звездами Реала и Барселоны: лидер сборной Украины получил признание в Испании
- Виктор Цыганков оформил дубль в матче против Реал Сосьедада, что принесло Жироне победу со счетом 1:2.
- Цыганков попал в сборную 16-го тура Ла Лиги, рядом со звездами, такими как Антуан Гризманн, Джуд Беллингем и Рафинья.
Виктор Цыганков понемногу возвращает себе результативность в Испании. В крайнем туре Ла Лиги украинский вингер стал героем матча Жироны против Реал Сосьедад.
Виктор Цыганков оформил дубль в ворота Реал Сосьедада, принеся выездную победу Жироне со счетом 1:2. Такая голевая феерия украинца принесла ему признание в Ла Лиге, информирует 24 Канал со ссылкой на Marca.
Какое признание Цыганков получил в Испании?
Испанское издание опубликовало сборную 16-го тура Ла Лиги, где на фланге нашлось место украинскому легионеру Жироны.
Цыганков оказался рядом с форвардом Атлетико Антуаном Гризманном, полузащитником Реала Джудом Беллингемом и даже вингер Барселоны Рафиньей.
Сборная 16 тура Ла Лиги / Фото Marca
Какая статистика Цыганкова в сезоне 2025 – 2026?
В текущем сезоне Цыганков провел 12 матчей за Жирону, в которых отметился 4 голами и 2 результативными передачами во всех турнирах.
Довольно длительный отрезок Виктор пропустил из-за травмы ноги.
Помог Украине выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Цыганков принял участие в двух крайних играх группового раунда против Франции и Исландии.
Цыганков может покинуть Жирону?
Как сообщало издание CanarySports, Цыганковым активно интересуется турецкий Фенербахче. Ранее этот клуб уже интересовался Александром Зинченко и Андреем Луниным.
Еще в конце августа 2025-го появилась информация о желании Виктора перейти в другую команду. Но остался в Жироне, с которой у него контракт до конца июня 2027-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Цыганкова в 15 миллионов евро.