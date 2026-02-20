Информацию о смерти Данилевского официально подтвердили на странице Десны в инстаграме. За черниговскую команду Виктор Николаевич выступал на протяжении шести сезонов, передает 24 Канал.

Смотрите также В 34 года внезапно умер бывший футболист Металлиста

Чем запомнился Виктор Данилевский?

Виктор Данилевский был известным украинским защитником, который на протяжении своей карьеры выступал за ряд команд. Среди самых известных – Днепр и Десна. В составе последних он получил уважение как на поле, так и среди болельщиков.

Данилевский отличался своей преданностью, стабильностью в защите и лидерскими качествами, которые помогали команде в трудные моменты матчей. Именно благодаря таким игрокам как он, Десна всегда имела прочную опору в своей обороне.

Реакция футбольного сообщества

Новость о смерти Данилевского мгновенно вызвала волну сочувствия в украинской футбольной среде. Бывшие товарищи по команде, тренеры и болельщики выражают поддержку семье и близким в эти тяжелые минуты.

В социальных сетях и на страницах клуба уже появились теплые слова памяти, упоминания о матчах, в которых Данилевский играл ключевую роль, а также слова благодарности за вклад в развитие украинского футбола.

Причина смерти экс-футболиста пока не раскрывается.

Какова судьба ФК Десна?