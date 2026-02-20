Информацию о смерти Данилевского официально подтвердили на странице Десны в инстаграме. За черниговскую команду Виктор Николаевич выступал на протяжении шести сезонов, передает 24 Канал.
Чем запомнился Виктор Данилевский?
Виктор Данилевский был известным украинским защитником, который на протяжении своей карьеры выступал за ряд команд. Среди самых известных – Днепр и Десна. В составе последних он получил уважение как на поле, так и среди болельщиков.
Данилевский отличался своей преданностью, стабильностью в защите и лидерскими качествами, которые помогали команде в трудные моменты матчей. Именно благодаря таким игрокам как он, Десна всегда имела прочную опору в своей обороне.
Реакция футбольного сообщества
Новость о смерти Данилевского мгновенно вызвала волну сочувствия в украинской футбольной среде. Бывшие товарищи по команде, тренеры и болельщики выражают поддержку семье и близким в эти тяжелые минуты.
В социальных сетях и на страницах клуба уже появились теплые слова памяти, упоминания о матчах, в которых Данилевский играл ключевую роль, а также слова благодарности за вклад в развитие украинского футбола.
Причина смерти экс-футболиста пока не раскрывается.
Какова судьба ФК Десна?
- Футбольный клуб Десна, который до сезона 2021/22 был представлен в элитном дивизионе, существенно пострадал в результате военных действий. В мае 2022 года на заседании УПЛ за этой командой закрепили место в лиге.
- В начале войны российские террористы три ночи бомбили стадион имени Гагарина – домашнюю арену местной команды. Об этом сайту "Сборная" сообщил представитель пресс-службы клуба Дмитрий Дорошко.
- От взрывов на поле образовалась огромная воронка. Также были разрушены трибуны и технические здания стадиона. Кроме того, клуб имеет долги, которые из-за финансовых трудностей не имеет возможности покрыть. Поэтому о возрождении славной команды пока речь не идет.