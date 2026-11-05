Бывшая звезда Динамо обратился к Блохину в день рождения футболиста

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко поздравил легендарного Олега Блохина с 74-летием. Экс-футболист вспомнил о выдающихся достижениях именинника и его бомбардирском рекорде.

5 ноября свой день рождения отмечает обладатель "Золотого мяча" 1975 года. Виктор Леоненко не остался в стороне от этой важной даты для украинского футбола, сообщает Sport-express.

Леоненко трогательно поздравил Блохина с днем рождения

По случаю праздника экс-динамивец опубликовал поздравление для своего бывшего партнера и друга. Леоненко пожелал Блохину крепкого здоровья, сил, хорошего настроения и успехов во всех делах.

Прежде всего хочу поздравить моего друга Олега Владимировича Блохина с днем рождения! Ему сегодня всего лишь 74 года, как я говорю,

– отметил Леоненко.

Отдельно бывший футболист вспомнил о невероятной результативности именинника. По его мнению, достижения Блохина вряд ли удастся превзойти даже будущим поколениям нападающих.

Для меня лучший бомбардир давно очевиден. Думаю, его рекорд никто не побьет, даже если начнут засчитывать голы на тренировках. Так что здоровья тебе, Олег Владимирович, и еще много лет в футболе!

– добавил Леоненко.

Какими рекордами обладает Олег Блохин

У Блохина немало достижений, которые сделали его одним из самых выдающихся футболистов своего поколения. В частности, нападающий остается рекордсменом по количеству голов в чемпионатах СССР – на его счету 211 мячей в 432 матчах.

Также легенда Динамо является лучшим бомбардиром в истории сборной СССР. За национальную команду он забил 42 гола в 112 матчах.

Кроме того, в составе Динамо Блохин завоевал ряд престижных трофеев, в частности дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Его имя навсегда осталось среди символов киевского клуба.

Напомним, ранее Олега Блохина поздравил президент Динамо Игорь Суркис.