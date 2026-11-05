Ексзірка Динамо звернувся до Блохіна у день народження футболіста

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5 листопада свій день народження святкує володар "Золотого м'яча" 1975 року. Віктор Леоненко не залишився осторонь важливої дати для українського футболу, повідомляє Sport-express.

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Леоненко зворушливо привітав Блохіна з днем народження

З нагоди свята ексдинамівець опублікував привітання для свого колишнього партнера та друга. Леоненко побажав Блохіну міцного здоров'я, сил, гарного настрою та успіхів у всіх справах.

Насамперед хочу привітати мого друга Олега Володимировича Блохіна з днем народження! Йому сьогодні всього лише 74 роки, як я кажу– зазначив Леоненко.

Окремо колишній футболіст згадав про неймовірну результативність іменинника. На його думку, досягнення Блохіна навряд чи вдасться перевершити навіть майбутнім поколінням нападників.

Для мене найкращий бомбардир давно зрозумілий. Думаю, його рекорд ніхто не поб'є, навіть якщо почнуть зараховувати голи на тренуваннях. Тож здоров'я тобі, Олегу Володимировичу, і ще багато років у футболі!– додав Леоненко.

Якими рекордами володіє Олег Блохін

Блохін має чимало досягнень, які зробили його одним із найвидатніших футболістів свого покоління. Зокрема, нападник залишається рекордсменом за кількістю голів у чемпіонатах СРСР – на його рахунку 211 м'ячів у 432 матчах.

Також легенда Динамо є найкращим бомбардиром в історії збірної СРСР. За національну команду він забив 42 голи у 112 поєдинках.

Крім того, у складі Динамо Блохін здобув низку престижних трофеїв, зокрема двічі вигравав Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА. Його ім'я назавжди залишилося серед символів київського клубу.

Нагадаємо, раніше Олега Блохіна привітав президент Динамо Ігор Суркіс.