Суркіс звернувся із заявою до Олега Блохіна

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Відповідна заява з привітанням була опублікована на офіційному сайті Динамо. Олег Блохін є справжньою легендою київського клубу як футболіст, і пізніше він тренував першу команду динамівців.

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Що побажав Суркіс Блохіну

Суркіс зазначив, що ім'я Олега Блохіна давно є невід'ємною складовою історії київського Динамо й усього українського футболу. Його велич не потребує зайвих слів.

Ваш спортивний шлях – це історія видатного таланту, неймовірної самовіддачі, характеру переможця та безмежної любові до своєї справи. Ви підкорили найвищі футбольні вершини, здобули визнання далеко за межами України, стали володарем "Золотого м'яча" й одним із найтитулованіших футболістів своєї епохи– йдеться в привітанні Ігоря Суркіса.

Він додав, що ім'я Олега Блохіна завжди було та буде орієнтиром для багатьох поколінь динамівців, нагадуючи, яких висот можна досягти наполегливою працею. Для Динамо Блохін завжди був і буде значно більшим, ніж видатний футболіст і тренер.

Ви – частка душі клубу, його багатої біографії та славних традицій. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, душевного спокою, життєвої енергії та родинного затишку– побажав Ігор Суркіс.

Також президент Динамо побажав імениннику приємних митей щодня. Щоб у житті було якомога більше приводів для сонячних усмішок, радості та щастя.

Що відомо про Олега Блохіна зараз

Олег Блохін уже відійшов від футбольних справ і відпочиває на заслуженій пенсії разом із дружиною Анжелою. Це його друга дружина, з якою він має двох доньок. Перший його шлюб був із гімнасткою Іриною Дерюгіною, але наприкінці 1990-х років пара розлучилась.

Олег Блохін мав бути присутнім на церемонії вручення "Золотого м'яча" в Лондоні. Утім, володар нагороди 1975 року пропустив цю подію через проблеми зі здоров'ям.