Суркис обратился с заявлением к Олегу Блохину

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Соответствующее заявление с поздравлением было опубликовано на официальном сайте Динамо. Олег Блохин – настоящая легенда киевского клуба, сначала как футболист, а затем и как тренер первой команды Динамо.

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Что пожелал Суркис Блохину

Суркис отметил, что имя Олега Блохина давно является неотъемлемой частью истории киевского Динамо и всего украинского футбола. Его величие не нуждается в лишних словах.

Ваш спортивный путь – это история выдающегося таланта, невероятной самоотдачи, характера победителя и безграничной любви к своему делу. Вы покорили самые высокие футбольные вершины, завоевали признание далеко за пределами Украины, стали обладателем Золотого мяча и одним из самых титулованных футболистов своей эпохи– говорится в поздравлении Игоря Суркиса.

Он добавил, что имя Олега Блохина всегда было и будет ориентиром для многих поколений динамовцев, напоминая, каких высот можно достичь упорным трудом. Для Динамо Блохин всегда был и будет гораздо больше, чем выдающийся футболист и тренер.

Вы – часть души клуба, его богатой биографии и славных традиций. Искренне желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, жизненной энергии и семейного уюта– пожелал Игорь Суркис.

Также президент Динамо пожелал имениннику приятных мгновений каждый день. Чтобы в жизни было как можно больше поводов для солнечных улыбок, радости и счастья.

Что известно об Олеге Блохине сейчас

Олег Блохин уже отошел от футбольных дел и отдыхает на заслуженной пенсии вместе с женой Анжелой. Это его вторая жена, от которой у него две дочери. Его первый брак был с гимнасткой Ириной Дерюгиной, но в конце 1990-х годов пара развелась.

Олег Блохин должен был присутствовать на церемонии вручения Золотого мяча в Лондоне. Однако лауреат награды 1975 года пропустил это событие из-за проблем со здоровьем.