Виктор Леоненко перебрался в столичный клуб из России в уже независимую Украину. 24 канал рассказывает, что известно о легенде "бело-синих", где он сейчас и чем занимается.

Каким образом сложилась карьера Леоненко?

Как говорится в статье на Википедии, Виктор Леоненко родился 5 октября 1969 года в Тюмени. Первым клубом в профессиональной карьере футболиста в 1988 году стал местный Геолог, где он провел 3 сезона.

Леоненко в Динамо / Фото киевского клуба

В 1991 – 1992 годах Леоненко выступал за московское Динамо. В том же 1992 году он перешел в киевское Динамо, в котором выступал на протяжении шести сезонов. В Киеве Леоненко стал одним из ключевых игроков "бело-синих".

Что Леоненко выиграл с Динамо? Виктор Леоненко в составе Динамо стал четырехкратным чемпионом Украины (1993 – 1996 годы). Кроме того, футболист вместе с "бело-синими" дважды завоевал национальный Кубок (1993, 1996).

Виктор Леоненко отличался не только великолепной игрой, но и своевольным характером и вызывающим поведением. Кроме того, футболист нарушал спортивный режим.

Олег Лужный в своей книге "Без компромиссов" вспоминал Виктора Леоненко. Бывший защитник Динамо писал, что Леоненко отличался эгоцентризмом, а также называл себя "папочкой" после победы над Спартаком в Лиге чемпионов 1994/1995 (3:2), где он забил два гола.

Динамо – Спартак: смотрите видео

Леоненко в интервью Blik.ua высказался об автобиографии Лужного. В частности, он прокомментировал строки экс-содноклубника о себе.

Не понимаю, зачем Лужный об этом говорит. Не только же мне дали квартиру. Надо мной жил Веремеев, в соседнем подъезде – Шаран, Демьяненко, Яковенко, Цвейба, администратор команды. Лужный им не хочет задать вопрос? Это сегодня квартиру можно не давать, футболисты с нынешними зарплатами могут их купить, причем – за границей. Я же не сам отобрал квартиру у президентов, мне ее заслуженно дали,

– сказал Леоненко.

Отметим, что Виктор Леоненко также имел напряженные отношения с Йожефом Сабо, а после прихода Андрея Шевченко отошел на второй план в Динамо. Впоследствии его перевалили в Динамо-2 и Динамо-3 (резервные команды киевского клуба).

В 1998 году Леоненко перешел в киевское ЦСКА. В 2001 году он присоединился к ужгородскому Закарпатью, где завершил футбольную карьеру после первой половины сезона 2001/2002.

Стоит отметить, что после приезда в Динамо в 1992 году Виктор Леоненко сменил свое гражданство – с российского на украинское. В сборной Украины форвард выступал с 1992 по 1996 год, отметившись 6 голами в 14 матчах.

Как Леоненко вляпался в скандал из-за формы сборной Украины?

Накануне Евро-2020 была представлена новая форма сборной Украины с картой страны. На футболке были изображены контуры нашей деражавы вместе с временно оккупированным Крымом.

Сначала Виктор Леонеко дал комментарий росСМИ, заявив, что это идея "уродливых политиков". Впоследствии экс-футболист дал комментарий "Трибуне" относительно собственных высказываний.

Там все просто – это очередная тупость наших политиков. Меня интересует, как будет наша сборная играть. А что там рисуют или не рисуют ... Если от этого будут лучше играть, то хорошо. Вот и весь ответ. Мне не нравится то, что политики у****щни лезут в профессиональный спорт. Вот так вот с матом и напиши, если можешь,

– сказал Леоненко.

Позже Леоненко извинился за свои слова относительно формы сборной Украины на Евро-2020.

"Я поддерживаю целостность Украины и буду болеть за сборную на чемпионате Европы-2020. Футболка национальной команды - символ для всех болельщиков. Уверен, что команда Андрея Шевченко нацелена на победу и такая форма будет вдохновлять", – высказался экс-футболист.

Как Леоненко выгнали из "Футбола"?

После завершения карьеры игрока Виктор Леоненко решил покинуть футбол, когда некоторые его бывшие партнеры стали тренерами. Экс-нападающий Динамо и сборной Украины стал экспертом на телевидении.

Леоненко в программе "Великий футбол" / Фото footballtvua

Виктор Леоненко работал на 2+2, откуда его уволили в 2013 году. Как рассказывал экс-футболист, с ним прекратили сотрудничество из-за его высказываний в адрес президента Шахтера Рината Ахметова, заявив, что "горняки" все могут купить.

Затем Леоненко стал постоянным участником программы "Великий футбол" на телеканале "Футбол" вместе с Александром Денисовым. Однако в 2022 году Леоненко снова уволили.

Леоненко говорил о том, что российские спортсмены, ни в чем не виноваты, поскольку, в их стране можно получить тюремный срок за критику в сторону власти.

Все его высказывания в интервью – это лишь его позиция. На фоне "зигующих" спортсменов из России оправдывать их молчаливую позицию – это за гранью цинизма. Канал "Футбол" после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко,

– объяснил Денисов.

Отметим, что 22 июля 2022 года телеканал "Футбол" прекратил вещание. Причина в том, что Ринат Ахметов объявил о прекращении деятельности "Медиа Групп Украина" из-за закона о деолиграхизации.

Где сейчас и чем занимается Леоненко?