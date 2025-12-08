Динамо нашли нового главного тренера: ранее он играл за киевский клуб

Динамо уволило Александра Шовковского после проигрыша в матче с Омонией (0:2) в Лиге конференций 2025/2026. Теперь Игорь Костюк исполняет обязанности главного тренера киевского клуба.

Виктор Леоненко назвал специалиста, который должен возглавить Динамо. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".

Кто должен возглавить Динамо по мнению Леоненко?

Леоненко считает, что Григорию и Игорю Суркисам не нужно ломать голову с поисками следующего главного тренера.

Он считает, что идеальным кандидатом на должность наставника киевлян является бывший футболист "бело-синих" Юрий Мороз.

Думаю, Костюк это временный вариант. Например, я поставил бы Юрия Мороза,

– сказал Леоненко.

Напомним, что Мороз уже работал в структуре Динамо. Экс-футболист киевского клуба имел опыт работы с командами U-19 и U-21, а также выступал в составе "бело-синих" с 1987 по 1992 годы.

Каково решение Суркиса относительно главного тренера Динамо?

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, Динамо находится в поисках главного тренера.

Известно, что президент клуба Игорь Суркис окончательно отклонил возможность назначения иностранного специалиста из-за больших рисков.

Какое положение у Динамо?