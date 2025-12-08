Динамо знайшли нового головного тренера: раніше він грав за київський клуб

Динамо звільнило Олександра Шовковського після програшу у матчі з Омонією (0:2) у Лізі конференцій 2025/2026. Тепер Ігор Костюк виконує обов'язки головного тренера київського клубу.

Віктор Леоненка назвав спеціаліста, який має очолити Динамо. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на "Спорт-Експрес Україна".

Читайте також Зірка Динамо та збірної України може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії

Хто має очолити Динамо на думку Леоненка?

Леоненко вважає, що Григорію та Ігорю Суркісам не потрібно ламати голову з пошуками наступного головного тренера.

Він вважає, що ідеальним кандидатом на посаду наставника киян є колишній футболіст "біло-синіх" Юрій Мороз.

Думаю, Костюк це тимчасовий варіант. Наприклад, я поставив би Юрія Мороза,

– сказав Леоненко.

Нагадємо, що Мороз вже працював у структурі Динамо. Ексфутболіст київського клубу мав досвід роботи з командами U-19 та U-21, а також виступав у складі "біло-синіх" з 1987 по 1992 роки.

Яке рішення Суркіс щодо головного тренера Динамо?

За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, Динамо перебуває у пошуках головного тренера.

Відомо, що президент клубу Ігор Суркіс остаточно відхилив можливість призначення іноземного спеціаліста через великі ризики.

Яке становище у Динамо?