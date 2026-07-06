Российская ракета разрушила дом известного футбольного комментатора

Россия в очередной раз нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, задействовав ракеты и сотни ударных беспилотников. Одним из тех, чье жилье пострадало, стал футбольный комментатор Виктор Вацко.

Дом известного медийщика пострадал во время массированной российской атаки в ночь на 6 июля. Журналист показал последствия обстрела на своей странице в инстаграме и рассказал, что самое главное – его семья осталась невредимой.

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Что рассказал Вацко?

Виктор Вацко опубликовал фотографии поврежденного дома, на которых видны последствия взрывной волны.

В первом сторис журналист лаконично написал: "Наш дом... Искренние соболезнования семьям погибших...". На следующем фото он сообщил, что его семья не пострадала.

Мы – в порядке. Стены, окна можно отремонтировать. Жизнь людям не вернешь...,

– добавил Виктор Вацко.

Что известно о массированной атаке России?

В ночь на 6 июля Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак за последнее время. По данным Воздушных сил Украины, оккупанты выпустили 68 ракет различных типов, в том числе баллистических, а также более 350 беспилотников, среди которых были и реактивные дроны типа "Шахед".

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 37 ракет и 326 вражеских дронов. Несмотря на это, зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

Больше всего от ударов пострадал Киев, где основными эпицентрами разрушений стали Дарницкий и Подольский районы. По предварительным данным, в столице погибли 16 человек, еще около сотни получили ранения.

В Киевской области также были повреждены жилые дома и два предприятия. В результате российской атаки в области погибли еще шесть человек, а в Вишневом для местных жителей после обстрелов открыли пункты эвакуации.