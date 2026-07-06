Будинок відомого медійника постраждав під час масованої російської атаки в ніч на 6 липня. Журналіст показав наслідки обстрілу на своїй сторінці в інстаграмі та розповів, що найголовніше – його родина залишилася неушкодженою.

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Що розповів Вацко?

Віктор Вацко опублікував фотографії пошкодженого будинку, на яких видно наслідки вибухової хвилі.

На першій сторіс журналіст лаконічно написав: "Наш дім... Щирі співчуття родинам загиблих...". На наступному фото він повідомив, що його сім'я не постраждала.

Ми – окей. Стіни, вікна можна відремонтувати. Життя людям не повернеш...,

– додав Віктор Вацко.

Що відомо про масовану атаку Росії?

У ніч на 6 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак за останній час. За даними Повітряних сил України, окупанти випустили 68 ракет різних типів, зокрема балістичних, а також понад 350 безпілотників, серед яких були й реактивні дрони типу "Шахед".

Українські сили протиповітряної оборони знищили 37 ракет і 326 ворожих дронів. Попри це, зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

Найбільше від ударів постраждав Київ, де основними епіцентрами руйнувань стали Дарницький та Подільський райони. За попередніми даними, у столиці загинули 16 людей, ще близько сотні отримали поранення.

На Київщині також зазнали пошкоджень житлові будинки та два підприємства. Внаслідок російської атаки в області загинули ще шестеро людей, а у Вишневому для місцевих жителів після обстрілів відкрили пункти евакуації.