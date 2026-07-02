Марта Костюк розповіла про власні емоції після перемоги у другому колі Вімблдону. Її слова стосувались не гри у теніс, передає 24 Канал.

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Що сказала Марта Костюк про події в Україні?

Друга ракетка України зазначила, що сконцентрувалась на негативних відомостях уже після перемоги над Анною Блінковою.

Після матчу, так, я відкрила новини, трошки поплакала, тому що вони були такі дуже… серце розривається. Я навіть не знаю, як… як це можна передати по-іншому — переживати це тут, коли я знаю, скільки людей помирає і страждає в Україні, особливо там в Києві сьогодні вночі,

– сказала Костюк.

Зазначимо, що 2 липня Росія атакувала Київ десятками безпілотників, крилатих та балістичних ракет різних типів. За повідомленням ДСНС України, ввечері у четвер кількість загиблих складає 25 осіб.

Марта Костюк: що далі?

На стадії третього кола Марта зустрінеться з американкою Еммою Наварро. Цей матч відбудеться в суботу 4 липня.

Зазначимо, що Костюк втретє у кар'єрі вийшла до третього кола Вімблдону, де на цій стадії вона поступалась у 2024-му та 2025 роках. Якщо друга ракетка України дійде до чвертьфіналу, то претендуватиме на вхід у першу десятку світового рейтингу за підсумком турніру.

Після Вімблдону Марта Костюк зіграє у Канаді, де 1 серпня стартує турнір серії WTA 1000. Змагання пройдуть у Торонто.