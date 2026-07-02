Марта Костюк рассказала о своих эмоциях после победы во втором круге Уимблдона. Ее слова касались не тенниса, сообщает 24 Канал.

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Что сказала Марта Костюк о событиях в Украине?

Вторая ракетка Украины отметила, что сосредоточилась на негативных новостях уже после победы над Анной Блинкиной.

После матча, да, я открыла новости, немного поплакала, потому что они были такими очень… сердце разрывается. Я даже не знаю, как… как это можно передать по-другому – переживать это здесь, когда я знаю, сколько людей умирает и страдает в Украине, особенно там, в Киеве, сегодня ночью,

– сказала Костюк.

Отметим, что 2 июля Россия осуществила атаку на Киев десятками беспилотников, крылатых и баллистических ракет различных типов. По сообщению ГСЧС Украины, вечером в четверг число погибших составляет 25 человек.

Марта Костюк: что дальше?

На стадии третьего круга Марта встретится с американкой Эммой Наварро. Этот матч состоится в субботу, 4 июля.

Отметим, что Костюк в третий раз в карьере вышла в третий круг Уимблдона, где на этой стадии она уступала в 2024-м и 2025 годах. Если вторая ракетка Украины дойдет до четвертьфинала, то будет претендовать на вхождение в первую десятку мирового рейтинга по итогам турнира.

После Уимблдона Марта Костюк сыграет в Канаде, где 1 августа стартует турнир серии WTA 1000. Соревнования пройдут в Торонто.