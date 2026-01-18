Соперником "Фауста" стал представитель Северной Македонии – Тодорче Цветков. Бой с участием украинского боксера завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Читайте также В титульном бою боксер нокаутировал соперника и отправил в нокдаун судью: видео инцидента
Как прошел бой Выхрист – Цветков?
Поединок между украинским и македонским боксерами длился всего 29 секунд. Уже первая комбинация в исполнении Выхриста принесла ему успех – соперник быстро оказался на настиле ринга.
Соперник не смог подняться после точных ударов украинца. Рефери после завершения отсчета остановил бой и засчитал досрочную победу Фауста.
Отметим, что в результате Выхрист получил чемпионский титул WBO Europian в супертяжелом весе. Эта победа стала 17-й в карьере украинского спортсмена.
Видео с боя Выхрист – Цветков:
Что известно о карьере Выхриста?
Украинский боксер в профессиональном ринге дебютировал в 2020 году. На его счету перед боем с Цветковым – 16 побед и 1 поражение, которое он потерпел в 2023 году, проиграв Ленье Перо техническим нокаутом.
Отметим, что сначала Выхрист должен был драться 10 января 2026 года в андеркарде Кабаел – Кныба в Обергаузене. Однако накануне его соперник отказался от боя, а организаторы не смогли найти замену.
Перед этим Выхрист последний раз дрался в октябре 2025 года против Бояна Честича. Украинец одолел оппонента, ведь команда боснийца отказалась от продолжения боя уже после первого раунда.