Суперником "Фауста" став представник Північної Македонії – Тодорче Цвєтков. Бій за участі українського боксера завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як минув бій Вихрист – Цвєтков?

Поєдинок між українським та македонським боксерами тривав усього 29 секунд. Уже перша комбінація у виконанні Вихриста принесла йому успіх – суперник швидко опинився на настилі рингу.

Суперник не зміг піднятися після влучних ударів українця. Рефері після завершення відліку зупинив бій та зарахував дострокову перемогу Фауста.

Відзначимо, що у результаті Вихрист здобув чемпіонський титул WBO Europian у надважкій вазі. Ця перемога стала 17-ю у кар'єрі українського спортсмена.

Відео з бою Вихрист – Цвєтков:

Що відомо про кар'єру Вихриста?