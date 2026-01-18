Суперником "Фауста" став представник Північної Македонії – Тодорче Цвєтков. Бій за участі українського боксера завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Читайте також У титульному бою боксер нокаутував суперника та відправив у нокдаун суддю: відео інциденту
Як минув бій Вихрист – Цвєтков?
Поєдинок між українським та македонським боксерами тривав усього 29 секунд. Уже перша комбінація у виконанні Вихриста принесла йому успіх – суперник швидко опинився на настилі рингу.
Суперник не зміг піднятися після влучних ударів українця. Рефері після завершення відліку зупинив бій та зарахував дострокову перемогу Фауста.
Відзначимо, що у результаті Вихрист здобув чемпіонський титул WBO Europian у надважкій вазі. Ця перемога стала 17-ю у кар'єрі українського спортсмена.
Відео з бою Вихрист – Цвєтков:
Що відомо про кар'єру Вихриста?
Український боксер у професійному ринзі дебютував у 2020 році. На його рахунку перед боєм із Цвєтковим – 16 перемог та 1 поразка, якої він зазнав у 2023 році, програвши Леньє Перо технічним нокаутом.
Зазначимо, що спершу Вихрист мав битися 10 січня 2026 року в андеркарді Кабаєл – Книба у Обергаузені. Однак напередодні його суперник відмовився від бою, а організатори не змогли знайти заміну.
Перед цим Вихрист востаннє бився у жовтні 2025 року проти Бояна Честіча. Українець здолав опонента, адже команда боснійця відмовилася від продовження бою вже після першого раунду.