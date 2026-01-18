Украинский боксер одолел соперника в бою за титул: поединок длился менее 30 секунд

В субботу, 17 января, в немецком Фленсбурге состоялся большой вечер бокса. Участие в спортивном мероприятии принял украинский боксер Виктор Выхрист.

Соперником "Фауста" стал представитель Северной Македонии – Тодорче Цветков. Бой с участием украинского боксера завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Читайте также В титульном бою боксер нокаутировал соперника и отправил в нокдаун судью: видео инцидента

Как прошел бой Выхрист – Цветков?

Поединок между украинским и македонским боксерами длился всего 29 секунд. Уже первая комбинация в исполнении Выхриста принесла ему успех – соперник быстро оказался на настиле ринга.

Соперник не смог подняться после точных ударов украинца. Рефери после завершения отсчета остановил бой и засчитал досрочную победу Фауста.

Отметим, что в результате Выхрист получил чемпионский титул WBO Europian в супертяжелом весе. Эта победа стала 17-й в карьере украинского спортсмена.

Видео с боя Выхрист – Цветков:

Что известно о карьере Выхриста?