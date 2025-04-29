Дочь Ломаченко в составе сборной Украины выиграла медаль на международном турнире в Италии

Виктория Ломаченко продолжила спортивную династию своих знаменитых родителей. Юная гимнастка из Белгород-Днестровска стала призером престижного турнира в Италии.

В Италии завершился международный турнир по спортивной акробатике. В нем приняли участие более 500 спортсменов из 14 стран, пишет 24 Канал.

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Третья в династии спортивных акробаток

В представительных соревнованиях успешно выступила сборная Украины, которая получила несколько комплектов наград. В составе "сине-желтых" было девять воспитанников отделения спортивной акробатики Белгород-Днестровской ДЮСШ, в том числе дочь чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко.

Виктория Ломаченко в паре с Анастасией Гаврицулой выступала в возрастной категории 13 – 19 лет. Украинский дуэт победил в квалификации и занял третье место в общем зачете.

Воспитанники Белгород-Днестровской ДЮСШ / фото Белгород-Днестровского городского совета

Отметим, что Елена Ломаченко, жена Василия Ломаченко и мама Виктории, является мастером спорта по спортивной акробатике.

Мама Василия Ломаченко – Татьяна, тренер по этому же виду спорта. Анастасия Ломаченко – сестра чемпиона мира по боксу, тоже имеет звание мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике.

Что касается Василия Ломаченко, то он пока не определился, продолжит ли спортивную карьеру. Боксер должен был дать ответ до марта, но до сих пор хранит молчание. 37-летний спортсмен имеет определенные проблемы со спиной.