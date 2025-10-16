Звездный нападающий Реала может попасть в тюрьму из-за шумной вечеринки: что известно о скандале
- Винисиус Жуниор попал в судебное дело из-за громкой вечеринки в Бразилии.
- Игрока могут арестовать или же он заплатит большой штраф.
Винисиус Жуниор имеет определенные проблемы с законом у себя на Родине. Игрок Реала устроил слишком бурную вечеринку, из-за чего стал фигурантом судебного дела.
Нападающий Реала Винисиус может получить серьезные проблемы с законом. Бразильский нападающий попал в скандальную историю после одной из вечеринок летом, сообщает 24 Канал со ссылкой O Globo.
По теме Президент Реала определился, видит ли он Лунина основным вратарем после ухода Куртуа
Что грозит Винисиусу?
Во время отпуска 19 июля Винисиус устроил громкий праздник у себя в поместье в Бразилии. Он длился два дня подряд, футболист использовал фейерверки и аттракционы.
Кроме того, среди приглашенных гостей был рэпер Трэвис Скотт. Это вызвало немало проблем для окружающих, которые написали заявку в полицию на игрока Реала.
Правоохранители прибыли на место и добились того, чтобы компания Винисиуса уменьшила громкость музыки. Однако соседи заверили, что после отъезда полиции вечеринка снова превратилась в очень шумную.
Читайте также Звезды Реала и Баварии поднялись в рейтинге рекордсменов Лиги чемпионов
В конце концов против Винисиуса возбуждено судебное дело, слушание состоится 6 ноября. Согласно бразильским законам, "нарушение спокойствия других лиц" наказывается от трех до 15 дней лишения свободы. Однако, скорее всего, бразилец лишь заплатит штраф.
Карьера Винисиуса в Реале
- Бразилец является лидером "бланкос" в атаке. Игрок присоединился к Реалу в 2018 году с Фламенго за 45 миллионов евро согласно Transfermarkt.
- За это время нападающий выиграл 14 трофеев с клубом, в том числе две Лиги чемпионов и три чемпионства в Ла Лиге.
- Текущий сезон бразилец начал довольно мощно. На его счету 5 голов и 4 ассиста в десяти играх за Реал, хотя Винисиус не всегда выходил в основе.
- Подопечные Хаби Алонсо лидируют в чемпионате Испании, выиграв 7 из 8-ми матчей. Также Реал стартовал в Лиге чемпионов с двух побед.
- В СМИ ходят немало слухов, что Реал планирует продать Винисиуса в одно из ближайших трансферных окон. Причиной является расцвет Килиана Мбаппе, который должен стать главной звездой клуба вместо бразильца.