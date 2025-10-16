Винисиус Жуниор имеет определенные проблемы с законом у себя на Родине. Игрок Реала устроил слишком бурную вечеринку, из-за чего стал фигурантом судебного дела.

Нападающий Реала Винисиус может получить серьезные проблемы с законом. Бразильский нападающий попал в скандальную историю после одной из вечеринок летом, сообщает 24 Канал со ссылкой O Globo.

Что грозит Винисиусу?

Во время отпуска 19 июля Винисиус устроил громкий праздник у себя в поместье в Бразилии. Он длился два дня подряд, футболист использовал фейерверки и аттракционы.

Кроме того, среди приглашенных гостей был рэпер Трэвис Скотт. Это вызвало немало проблем для окружающих, которые написали заявку в полицию на игрока Реала.

Правоохранители прибыли на место и добились того, чтобы компания Винисиуса уменьшила громкость музыки. Однако соседи заверили, что после отъезда полиции вечеринка снова превратилась в очень шумную.

В конце концов против Винисиуса возбуждено судебное дело, слушание состоится 6 ноября. Согласно бразильским законам, "нарушение спокойствия других лиц" наказывается от трех до 15 дней лишения свободы. Однако, скорее всего, бразилец лишь заплатит штраф.

Карьера Винисиуса в Реале