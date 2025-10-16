Зірковий нападник Реала може потрапити до в'язниці через шумну вечірку: що відомо про скандал
- Вінісіус Жуніор потрапив у судову справу через гучну вечірку в Бразилії.
- Гравця можуть заарештувати або ж він заплатить великий штраф.
Вінісіус Жуніор має певні проблеми із законом у себе на Батьківщині. Гравець Реала влаштував занадто бурхливу вечірку, через що став фігурантом судової справи.
Нападник Реала Вінісіус може отримати серйозні проблеми із законом. Бразильський нападник потрапив у скандальну історію після однієї з вечірок влітку, повідомляє 24 Канал з посиланням O Globo.
До теми Президент Реала визначився, чи бачить він Луніна основним воротарем після відходу Куртуа
Що загрожує Вінісіусу?
Під час відпустки 19 липня Вінісіус влаштував гучне свято у себе в маєтку в Бразилії. Воно тривало два дні поспіль, футболіст використовував феєрверки та атракціони.
Крім того, серед запрошених гостей був репер Тревіс Скотт. Це спричинило чимало проблем для оточуючих, які написали заявку в поліцію на гравця Реала.
Правоохоронці прибули на місце та домоглись того, щоб компанія Вінісіуса зменшила гучність музики. Проте сусіди запевнили, що після від'їзду поліції вечірка знову перетворилась на дуже шумну.
Читайте також Зірки Реала та Баварії піднялися в рейтингу рекордсменів Ліги чемпіонів
Зрештою проти Вінісіуса порушено судову справу, слухання відбудеться 6 листопада. Згідно з бразильськими законами, "порушення спокою інших осіб" карається від трьох до 15 днів позбавлення волі. Проте, скоріш за все, бразилець лише заплатить штраф.
Кар'єра Вінісіуса у Реалі
- Бразилець є лідером "бланкос" в атаці. Гравець доєднався до Реала у 2018 році з Фламенго за 45 мільйонів євро згідно з Transfermarkt.
- За цей час нападник виграв 14 трофеїв із клубом, в тому числі дві Ліги чемпіонів та три чемпіонства у Ла Лізі.
- Поточний сезон бразилець почав доволі потужно. На його рахунку 5 голів та 4 асисти у десяти іграх за Реал, хоча Вінісіус не завжди виходив у основі.
- Підопічні Хабі Алонсо лідирують в чемпіонаті Іспанії, вигравши 7 з 8-ми матчів. Також Реал стартував у Лізі чемпіонів із двох перемог.
- У ЗМІ ходять чимало чуток, що Реал планує продати Вінісіуса в одне із найближчих трансферних вікон. Причиною є розквіт Кіліана Мбаппе, який має стати головною зіркою клубу замість бразильця.