Звезда Реала обогнал Месси по количеству ассистов в Лиге чемпионов

Во вторник, 11 февраля, Реал на выезде сыграл против Манчестер Сити в 1/16 финала Лиги чемпионов-2024/2025. Матч завершился яркой победой "Королевского клуба".

Винисиус Жуниор ответил на хейт фанатов "горожан" и заставил их сходить с ума, став одним из создателей эффектного камбэка "сливочных". Бразильский вингер отметился двумя результативными передачами.

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Впереди только Роналду

Винисиус Жуниор благодаря двум ассистам в матче против Манчестер Сити обогнал Лионеля Месси по количеству результативных передач на стадии плей-офф Лиги чемпионов, сообщает 24 канал со ссылкой на TNT Sport.

Всего Месси отдал 12 результативных передач в 77 матчах, тогда как у бразильца – 13. Вине понадобилось всего 30 матчей, чтобы обогнать именитого аргентинца. Впереди только Криштиану Роналду, который имеет 15 ассистов.

К слову. Винисиус Жуниор стал лучшим игроком матча Реал – Манчестер Сити по версии УЕФА.

В текущей кампании Винисиус Жуниор сыграл в 30 матчах за Реал во всех турнирах. Звездный бразилец отметился 16 забитыми мячами и 11 результативными передачами.