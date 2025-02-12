Вінісіус Жуніор відповів на хейт фанатів "містян" та змусив їх божеволіти, ставши одним з творців ефектного камбеку "вершкових". Бразильський вінгер відзначився двома результативними передачами.

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Попереду тільки Роналду

Вінісіус Жуніор завдяки двом асистам у матчі проти Манчестер Сіті обігнав Ліонеля Мессі за кількістю результативних передач на стадії плей-оф Ліги чемпіонів, повідомляє 24 канал із посиланням на TNT Sport.

Всього Мессі віддав 12 результативних передач у 77 матчах, тоді як у бразильця – 13. Віні знадобилось всього 30 матчів, щоб обігнати іменитого аргентинця. Попереду лише Кріштіану Роналду, який має 15 асистів.

До слова. Вінісіус Жуніор став найкращим гравцем матчу Реал – Манчестер Сіті за версією УЄФА.

У поточній кампанії Вінісіус Жуніор зіграв у 30 матчах за Реал у всіх турнірах. Зірковий бразилець відзначився 16 забитими м'ячами та 11 результативними передачами.