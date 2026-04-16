"Что ты хочешь? Закрой рот!": Беллингем и Винисиус поссорились во время матча против Баварии

Ответный матч между Баварией и Реалом, который состоялся 15 апреля, вызвал много обсуждений и эмоций. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу Баварии (общий счет 6:4), из-за чего Реал покинул турнир.

Наблюдательные болельщики заметили, что полузащитник Реала Джуд Беллингем разозлился на Винисиуса. Это произошло, когда мадридцы еще выигрывали 3:2 в матче против Баварии и имели возможность выйти вперед по итогам двух встреч, сообщает 24 Канал.

Что известно об эпизоде Белингема и Винисиуса?

Инцидент произошел во втором тайме: Винисиус, контролируя мяч на левом фланге, не передал его в центр штрафной площади своему партнеру по команде, что привело к потере мяча под давлением соперников.

Во время атаки Беллингем активно жестикулировал, выражая недовольство ходом эпизода.

После остановки игры между игроками возникла словесная перепалка.

Событие произошло на 83-й минуте: в ответ на замечание Беллингема Винисиус отреагировал резко и агрессивно. На кадрах камер видно, что бразильская звезда прямо обратился к партнеру словами: "Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Замолчи и закрой рот".

Этот момент быстро разлетелся в сети и привлек к себе широкое внимание.

Кто сыграет в полуфинале Лиги чемпионов?

ПСЖ и Атлетико Мадрид стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов, одолев Ливерпуль и Барселону соответственно. ПСЖ победили "красных" в двух матчах с общим счетом 4:0. Атлетико, несмотря на поражение 1:2 во втором матче, прошел дальше благодаря победе в первой встрече и забитому голу Лукмана.

Еще две полуфинальные путевки получили Арсенал и Бавария. "Канониры" спокойно обыграли Спортинг (1:0), а немецкий клуб одолел Реал в двухматчевом противостоянии со счетом 6:4.

Пары полуфинала Лиги чемпионов:

ПСЖ – Бавария

Атлетико – Арсенал

Первые поединки состоятся 28 и 29 апреля.