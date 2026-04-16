Спостережливі вболівальники помітили, що півзахисник Реала Джуд Беллінгем роздратувався на Вінісіуса. Це сталося, коли мадридці ще вигравали 3:2 у матчі проти Баварії і мали можливість вийти вперед за підсумками двох зустрічей, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Мбаппе встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів – це вдавалося лише чотирьом гравцям

Що відомо про епізод Белінгема та Вінісіуса?

Інцидент стався у другому таймі: Вінісіус, контролюючи м'яч на лівому фланзі, не передав його в центр штрафного майданчика своєму партнеру по команді, що призвело до втрати м'яча під тиском суперників.

Під час атаки Беллінгем активно жестикулював, висловлюючи незадоволення ходом епізоду.

Після зупинки гри між гравцями виникла словесна перепалка.

Подія сталася на 83-й хвилині: у відповідь на зауваження Беллінгема Вінісіус відреагував різко та агресивно. На кадрах камер видно, що бразильська зірка прямо звернувся до партнера словами: "Чого ти хочеш? Чого ти хочеш? Замовкни і закрий рота".

Як Белінгем та Вінісіус посперечалися: дивіться відео

Цей момент швидко розлетівся в мережі і привернув до себе широку увагу.

Хто зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів?

ПСЖ та Атлетіко Мадрид стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів, здолавши Ліверпуль та Барселону відповідно. ПСЖ перемогли "червоних" у двох матчах із загальним рахунком 4:0. Атлетіко, попри поразку 1:2 у другому матчі, пройшов далі завдяки перемозі в першій зустрічі та забитому голу Лукмана.

Ще дві півфінальні путівки здобули Арсенал та Баварія. "Каноніри" спокійно обіграли Спортинг (1:0), а німецький клуб здолав Реал у двоматчевому протистоянні з рахунком 6:4.

Пари півфіналу Ліги чемпіонів:

ПСЖ – Баварія

Атлетіко – Арсенал

Перші поєдинки відбудуться 28 та 29 квітня.