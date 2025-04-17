Вини Жуниор превзошел достижения легенды Реала: что покорилось бразильцу

В среду, 16 апреля, состоялись два ответных матча четвертьфинала Лиги чемпионов-2024/2025. В одном из них Реал дома принимал Арсенал.

Противостояние завершилось победой "канониров" со счетом 1:2. В составе Реала голом отметился звездный бразилец Винисиус Жуниор, который установил рекорд клуба, пишет 24 канал со ссылкой на Opta.

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Лучший бомбардир

На 67-й минуте матча Винисиус Жуниор пошел прессинговать Уильяма Салиба возле штрафной зоны Арсенала. Французский защитник ошибся, чем воспользовался звездный бразилец и забил гол.

Видео гола Винисиуса в ворота Арсенала:

В итоге Вини превзошел рекорд "зубастика" Роналдо. 24-летний вингер Реала стал лучшим бразильским бомбардиром "сливочных", забив 105 голов.

К слову. Винисиус Жуниор присоединился к Реалу в 2018 году. С тех пор бразилец выиграл с "Королевским клубом" 14 трофеев, из них 2 Лиги чемпионов.

Отметим, что Роналдо выступал за Реал с 2002 по 2007 годы. За это время бразилец забил 104 гола в составе "Королевского клуба".

Вини Жуниор в текущем сезоне сыграл в текущей кампании сыграл в 45 матчах за Реал в официальных турнирах. На счету звездного бразильца 20 забитых мячей и 14 результативных передач.