Свою неудачную серию семикратная чемпионка турниров Большого шлема продолжила на престижном турнире в Цинциннати. В первом раунде она не смогла оказать достойного сопротивления представительнице Колумбии Эмилиане Аранго, передает 24 Канал.

Уильямс не смогла навязать борьбу сопернице

В стартовом матче турнира WTA 1000 в Цинциннати Винус Уильямс встретилась с Эмилианой Аранго, занимающей 95-е место в мировом рейтинге. Американка уступила в двух сетах – 2:6, 2:6.

Этот матч стал для Уильямс уже 14-м подряд без победы в одиночном разряде на турнирах серии WTA. Последний раз легендарная теннисистка выигрывала что-то еще в июле 2025 года.

Тогда на старте турнира WTA 500 в Вашингтоне Уильямс обыграла соотечественницу Пейтон Стернс. С тех пор американка не смогла одержать ни одной победы в одиночном разряде.

Сейчас 46-летняя теннисистка занимает лишь 615-е место в мировом рейтинге. На последние турниры она попадала благодаря wild card.

Легендарная карьера Винус продолжается

Несмотря на неудачную серию, Уильямс остается одной из величайших теннисисток в истории. Американка семь раз выигрывала турниры Большого шлема в одиночном разряде, а также четыре раза становилась олимпийской чемпионкой.

Винус также в прошлом возглавляла мировой рейтинг WTA. Она является старшей сестрой Серены Уильямс, с которой вместе завоевала многочисленные титулы в парном разряде.

Турнир в Цинциннати продлится до 23 августа. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швентек.