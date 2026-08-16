Свою невдалу серію семиразова чемпіонка турнірів Великого шолома продовжила на престижному турнірі в Цинциннаті. У першому раунді вона не змогла чинити гідного опору представниці Колумбії Еміліані Аранго, передає 24 Канал.

Вільямс не змогла нав'язати боротьбу суперниці

У стартовому матчі турніру WTA 1000 у Цинциннаті Вінус Вільямс зустрілася з Еміліаною Аранго, яка посідає 95-те місце у світовому рейтингу. Американка поступилася у двох сетах – 2:6, 2:6.

Поєдинок став для Вільямс уже 14-м поспіль без перемоги в одиночному розряді на рівні WTA. Востаннє легендарна тенісистка вигравала ще у липні 2025 року.

Тоді на старті турніру WTA 500 у Вашингтоні Вільямс здолала співвітчизницю Пейтон Стернс. Відтоді американка не змогла здобути жодної перемоги в одиночному розряді.

Наразі 46-річна тенісистка посідає лише 615-ту позицію у світовому рейтингу. На останні турніри вона потрапляла завдяки wild card.

Легендарна кар'єра Вінус триває

Попри невдалу серію, Вільямс залишається однією з найвидатніших тенісисток в історії. Американка сім разів вигравала турніри Великого шолома в одиночному розряді, а також чотири рази ставала олімпійською чемпіонкою.

Вінус також у минулому очолювала світовий рейтинг WTA. Вона є старшою сестрою Серени Вільямс, з якою разом здобула численні титули у парному розряді.

Турнір у Цинциннаті триватиме до 23 серпня. Чинною чемпіонкою змагань є полька Іга Швьонтек.