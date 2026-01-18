Легендарная Винус Уильямс установила невероятный рекорд на Australian Open-2026

В Мельбурне стартовал первый турнир Grand Slam в 2026 году. Особое внимание приковано к женскому турниру Australian Open.

Участие в нем принимают сразу шесть украинок. При этом турнир интересен еще и тем, что в нем принимают участие немало известных в прошлом теннисисток, сообщает 24 Канал со ссылкой на WTA.

Какой рекорд побила Уильямс?

Одной из них является легендарная американка Винус Уильямс. Бывшая первая ракетка мира сыграла свой матч первого круга против сербской соперницы Ольги Данилович.

Появление Винус на корте позволило американке установить рекорд на Australian Open. В возрасте 45 лет Уильямс стала самой возрастной участницей в истории австралийского турнира Grand Slam.

Уильямс впервые сыграла в Мельбурне в 1999 году и за это время дважды выходила в финал. При этом Винус четыре раза выигрывала турнир в парном разряде со своей сестрой Сереной.

Всего Винус за свою карьеру выиграла семь турниров Grand Slam в одиночном разряде. К сожалению, этот раз Уильямс вылетела сразу в первом круге, хоть и выиграла первый сет. Данилович победила со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

