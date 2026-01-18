Украинская спортсменка сыграла против испанской теннисистки Кристины Букши. Это была первая встреча соперниц в профессиональной карьере, сообщает 24 канал.

Как прошел матч Свитолина – Букша?

Стартовый матч турнира серии Grand Slam между Свитолиной и Букши длился 1 час 10 минут. Первая ракетка Украины неудачно начала игру, проиграв свою подачу, но смогла сделать обратный брейк и сравняться на 3:3.

В конце концов Элина нашла свой темп и полностью контролировала игру, доведя дело до логического завершения. Испанская теннисистка же из 11 геймов смогла взять всего лишь 2 – матч завершился уверенной победой украинки – 6:4, 6:1.

Элина Свитолина – Кристина Букша 2:0 (6:4, 6:1)

Статистические данные. Свитолина за матч выполнила 1 подачу на вылет, а также допустила 3 двойных ошибок. Тогда как Букши также сделала 1 эйс, но совершила 6 двойных ошибок.

Во втором круге Australian Open Свитолина встретится с победительницей пары между Линдой Климовичевой и Франческой Джонс. Следующая игра украинской теннисистки запланирована на 21 января.

Элина Свитолина – Кристина Букша: смотрите видео

Как Свитолина ранее выступала на Australian Open?