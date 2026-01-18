Українська спортсменка зіграла проти іспанської тенісистки Крістіни Букши. Це була перша зустріч суперниць у професійній кар'єрі, повідомляє 24 канал.
Читайте також Гратиме в теніс, поки я займатимуся фінансами, – Монфіс про Світоліну та свої майбутні плани
Як минув матч Світоліна – Букша?
Стартовий матч турніру серії Grand Slam між Світоліною та Букши тривав 1 годину 10 хвилин. Перша ракетка України невдало розпочала гру, програвши свою подачу, але змогла зробити зворотній брейк та зрівнятися на 3:3.
Зрештою Еліна знайшла свій темп та повністю контролювала гру, довівши справу до логічного завершення. Іспанська тенісистка ж з 11 геймів змогла взяти всього лише 2 – матч завершився впевненою перемогою українки – 6:4, 6:1.
Еліна Світоліна – Крістіна Букша 2:0 (6:4, 6:1)
Статистичні дані. Світоліна за матч виконала 1 подачу на виліт, а також припустилася 3 подвійних помилок. Тоді як Букши також зробила 1 ейс, але здійснила 6 подвійних помилок.
У другому колі Australian Open Світоліна зустрінеться з переможницею пари між Ліндою Клімовічовою та Франческою Джонс. Наступна гра української тенісистки запланована на 21 січня.
Еліна Світоліна – Крістіна Букша: дивіться відео
Як Світоліна раніше виступала на Australian Open?
Українська тенісистка в рекордний раз для вітчизняних спортсменок бере участь у основному розіграші Відкритого чемпіонату Австралії. Цей турнір став 13 для Еліни у її кар'єрі.
Найкращим результатом для першої ракетки України на турнірі є чвертьфінал. До цієї стадії вона виходила тричі – 2018, 2019 та 2025 роки.