Турнир был организован в честь 87-летия основателя и президента Лиги профессионального бокса Украины Михаила Завьялова. С днем рождения его лично поздравил экс-чемпион мира Виталий Кличко, пишет 24 Канал.

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Виталий Кличко стал поющим мэром

В перерыве между поединками прославленный боксер взял в руки микрофон и обратился к имениннику. Кличко-старший спел Михаилу Михайловичу песню "Happy Birthday", проведя параллель со знаменитым исполнением Мэрилин Монро.

Когда-то американскому президенту пела известная певица, поздравляла его с днем рождения – мы также споем, только не громко, а от души и от сердца,

– сказал Виталий Кличко.

Кличко спел песню на вечере бокса: смотрите видео

Напомним, что в 1962 году актриса Мэрилин Монро со сцены в "Мэдисон Сквер Гарден" поздравила американского президента Джона Кеннеди песней "Happy Birthday". Ее исполнение стало классическим.

Отметим, что в рамках вечера бокса в Киеве состоялось 10 поединков. Главным событием шоу стал бой за вакантные титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в тяжелом весе, в котором Рамазан Муслимов победил Алексея Жука единогласным решением судей.

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