Украинский боксер Виталий Кличко заработал за свою карьеру космическую сумму. Журналисты подсчитали примерный заработок украинского боксера, пишет 24 канал со ссылкой на "Чемпион".

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Сколько заработал Кличко

Карьеру Виталия Кличко условно можно поделить на два этапа.

Первый длился с 1996 по 2004 год под руководством немецкой промоутерской компании Universum Box Promotion. За этот период он провел десятки успешных боев и заработал около 14 миллионов евро. В 2003 году, во время боя против Леннокса Льюиса, Кличко заработал 1,4 миллиона долларов плюс прибыль с телетрансляций. В 2004 году после победы над Корри Сандерсом и завоевания титула WBC его гонорары значительно выросли. В 2005 году тендер на бой против Хасима Рахмана оценил возможный гонорар Кличко в 7,8 миллионов долларов, но бой не состоялся из-за травмы.

После возвращения на ринг в 2008 году, частности в бою против Сэма Питера, где Питер получил 4,5 миллиона долларов, Кличко поделил доходы из-за условий организации. В дальнейшей карьере он провел еще 10 чемпионских боев, все из которых выиграл. Большинство боев проходили в Европе, и каждый приносил Виталию от 5 до 8 миллионов евро. Особенно знаковым стал бой против Томаша Адамека в 2011 году во Вроцлаве, когда местные власти заплатили 2 миллиона евро за право проведения боя, который транслировался в 100 странах.

В общем, за свою боксерскую карьеру Виталий Кличко заработал не менее 60–80 миллионов евро, учитывая гонорары, доходы с телетрансляций и деятельность собственной промоутерской компании.

Отметим, что Виталий Кличко официально объявил о завершении своей боксерской карьеры в 2012 году. Его последний бой состоялся 9 сентября 2012 года, когда он победил Мануэля Чарра в Москве.