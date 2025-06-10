Украинский боксер Александр Усик поделился своими мыслями относительно завершения карьеры. Боксер впервые открыто заговорил о возможности прекращения выступлений, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring Magazine.

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Как Усик прокомментировал окончание карьеры

У украинского боксера спросили, думает ли он о завершении карьеры.

Не очень часто, но иногда да. Сколько боев осталось? Десять! – Ни, ни, ни _COPY2 это неправда. Я не знаю точно. Не могу сказать сейчас, потому что, потому что...

– сказал Александр Усик.

Он также признался, что мечтает провести бой в Киеве на НСК "Олимпийский".

Справка. Сейчас боксер является чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Напомним, что 19 июля на лондонском "Уэмбли" Александр Усик сойдется в реванше с Даниэлем Дюбуа.