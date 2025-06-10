Український боксер Олександр Усик поділився своїми думками щодо завершення кар'єри. Боксер вперше відкрито заговорив про можливість припинення виступів, пише 24 канал з посиланням на The Ring Magazine.

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Як Усик прокоментував закінчення кар'єри

В українського боксера запитали, чи думає він про завершення кар'єри.

Не дуже часто, але іноді так. Скільки боїв залишилося? Десять! Ні, ні, ні – це неправда. Я не знаю точно. Не можу сказати зараз, тому що, тому що...

– сказав Олександр Усик.

Він також зізнався, що мріє провести бій у Києві на НСК "Олімпійський".

Довідка. Наразі боксер є чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі.

Нагадаємо, що 19 липня на лондонському "Вемблі" Олександр Усик зійдеться в реванші з Даніелем Дюбуа.