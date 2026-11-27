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Мандзин, который в сезоне 2025/26 вошел в топ-25 общего зачета Кубка мира, считает, что сборная Украины может побороться за высокие места на чемпионате мира. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

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Что сказал Мандзин о ЧМ-2027

Наш земляк настроен на хороший результат. Правда, он не стал прогнозировать конкретные медальные достижения для "сине-желтых".

Мне трудно заглянуть в будущее: в каких гонках и будут ли медали. На мой взгляд, командный уровень нашей украинской сборной вырос, изменился в положительную сторону. Очень надеюсь, что это принесет свои плоды. В то же время сейчас можно заметить, что на данный момент мужской биатлон прогрессирует настолько быстро, что даже топовым командам, таким как Германия, трудно пробиться в призы– отметил биатлонист.

Предстоящий чемпионат мира состоится с 10 по 21 февраля 2027 года в эстонском Отепяэ. Мировое первенство пройдет в этом городе впервые.

Отметим, что в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира 2026/27 Виталий Мандзин стал лучшим среди украинцев, заняв 18-е место.

Расписание первого этапа Кубка мира