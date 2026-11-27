Виталий Мандзин оценил шансы сборной Украины на ЧМ-2027 / Фото: Getty Images
Лидер украинской сборной по биатлону Виталий Мандзин высказался о шансах сборной Украины на ЧМ-2027. Спортсмен дал оптимистичный, но осторожный прогноз.
Мандзин, который в сезоне 2025/26 вошел в топ-25 общего зачета Кубка мира, считает, что сборная Украины может побороться за высокие места на чемпионате мира. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала.
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Что сказал Мандзин о ЧМ-2027
Наш земляк настроен на хороший результат. Правда, он не стал прогнозировать конкретные медальные достижения для "сине-желтых".
Мне трудно заглянуть в будущее: в каких гонках и будут ли медали. На мой взгляд, командный уровень нашей украинской сборной вырос, изменился в положительную сторону. Очень надеюсь, что это принесет свои плоды. В то же время сейчас можно заметить, что на данный момент мужской биатлон прогрессирует настолько быстро, что даже топовым командам, таким как Германия, трудно пробиться в призы
Предстоящий чемпионат мира состоится с 10 по 21 февраля 2027 года в эстонском Отепяэ. Мировое первенство пройдет в этом городе впервые.
Отметим, что в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира 2026/27 Виталий Мандзин стал лучшим среди украинцев, заняв 18-е место.
Расписание первого этапа Кубка мира
- 27 ноября (17:15) – индивидуальная гонка, 15 км, женщины;
- 28 ноября (14:10) – одиночная смешанная эстафета;
- 28 ноября (16:15) – смешанная эстафета;
- 29 ноября (14:00) – спринт, 10 км, мужчины;
- 29 ноября (17:15) – спринт, 7,5 км, женщины.
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