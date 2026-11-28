Известно, с чем мужская сборная Украины по биатлону вступала в новый сезон. Виталий Мандзин высказался о подготовке к сезону 2026/27.

Украинский биатлонист отметил, что подготовка мужской части сборной прошла без организационных проблем. О том, как все происходило, Виталий Мандзин рассказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

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Перед стартом международного сезона появились разговоры о проблемах в женской сборной. Биатлонист, входящий в топ-20 общего зачета Кубка мира, рассказал, столкнулись ли с этим украинские мужчины.

Слава Богу, я бы сказал, что нет. У нас довольно сплоченная и полностью укомплектованная мужская команда. Трудно сказать, чего нам не хватает именно в организационных вопросах. Кадровых проблем у нас в команде нет. Считаю, что на самом деле это довольно сплоченная и собраная команда как специалистов, так и, соответственно, спортсменов,

– заявил Виталий Мандзин.

Отметим, что в сентябре ситуацию вокруг подготовки женщин для 24 Канала прокомментировал президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько.

Напомним, что с 26 по 29 ноября в финском Контиолахти проходит этап Кубка мира, в рамках которого запланировано 6 гонок. Все они доступны в прямом эфире.

Расписание гонок на Кубке мира в Контиолахти: