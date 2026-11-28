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Український біатлоніст зазначив, що підготовка чоловічої частини збірної пройшла без організаційних проблем. Як усе було Віталій Мандзин розповів в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу.

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Старшим тренером у міжсезоння став Сергій Семенов. Певні зміни у підготовці робив також і сам Віталій, який поділився сподіваннями на зимову кампанію 2026/27.

Підхід і бачення до тренувань теж дещо змінилось. Я думаю, що ці зміни підуть на користь. Зараз, напевно, головне – це провести перші старти, та побачити як буде вже по факту. Тому я сподіваюся, що зміни підуть в кращу сторону.– заявив Віталій Мандзин.

Віталій Мандзин у попередньому сезоні посів 25-е місце у загальному заліку Кубка світу. В першій гонці нового сезону він фінішував 18-м. В обох випадках спортсмен став найкращим серед українців.

Нагадаємо, що з 26-го по 29 листопада у фінському Контіолахті відбувається етап Кубка світу, у його межах заплановано 6 гонок. Усі вони доступні у прямому ефірі.

Розклад гонок на Кубку світу у Контіолахті: