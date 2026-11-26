Віталій Мандзин та Сергій Семенов під час літньої підготовки / Фото instagram.com/osolodkina
Збірна України з біатлону 26 листопада розпочинає виступи на Кубку світу. Чоловіча збірна підходить до сезону з новим старшим тренером.
Віталій Мандзин, який у минулому сезоні був найуспішнішим українським біатлоністом на Кубку світу, оцінив зміни у команді. Своїми думками спортсмен поділився в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу.
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Що сказав Мандзин про Семенова
У міжсезоння збірну очолив Сергій Семенов. За словами чинного спортсмена, він привніс новий погляд у процес організації підготовки.
Гадаю, багатьом людям відомо, що Сергій деякий час тренував юніорську збірну Швейцарії. На перших же тренуваннях, коли почали з ним працювати, це далося відчутно взнаки. Це європейський підхід, загалом, у всьому: від банальної побудови тренувального плану до організації всіх командних питань
Зазначимо, що у сезоні 2014/15 Сергій Семенов ставав володарем Малого кришталевого глобуса в індивідуальних гонках. Також у його спортивному активі дві бронзові нагороди чемпіонатів світу.
Новий тренер збірної уже обрав склад на першу гонку сезону 2026/27. З усіх наявних у Контіолахті чоловіків-біатлоністів не стартуватиме лише один.
Розклад першого етапу Кубка світу
- 26 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки;
- 27 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки;
- 28 листопада (14:10) – одиночна змішана естафета;
- 28 листопада (16:15) – змішана естафета;
- 29 листопада (14:00) – спринт, 10 км, чоловіки;
- 29 листопада (17:15) – спринт, 7,5 км, жінки.
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