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Україну на цих змаганнях будуть представляти 10 спортсменів, повідомляє 24 Канал. У жіночій і чоловічій збірних – по 5 біатлоністів і біатлоністок.

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Який склад збірної України

У складі жіночої збірної України такі спортсменки, як-от Олена Городна, Христина Дмитренко, Тетяна Тарасюк, Олександра Меркушина й Анастасія Меркушина. У чоловічі збірній Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Денис Насико та Богдан Борковський.

Якщо говорити про лідерів нашої команди, то в жінок упродовж попередніх сезонів найкращі результати в Кубку світу демонструвала Христина Дмитренко. Хоча на попередніх Олімпійських іграх найкращою серед українок у біатлоні була Олександра Меркушина. Крім того, їй належав і найкращий результат збірної України в сезоні загалом – 14 місце в Голменколлені.

У чоловічій збірній лідерами справедливо буде назвати Дмитра Підручного та Віталія Мандзина. Мандзин навіть випередив старшого партнера за результатами, хоча на Олімпіаді саме Підручний був кращим. У Дмитра – 3 фініші у топ-20 Олімпійських ігор. Натомість Віталій фінішував вище в загальному заліку Кубка світу – 25 місце проти 36 позиції.

На які результати претендує збірна України

Тренери збірної й очільник Федерації біатлону України головним завданням України називають відновлення позицій у Кубку націй і повернення квот на рівні Кубка світу. Також серед цілей – потрапляння в різноманітні десятки, а також потрапляння на п'єдестал.

Цікаво, що подіум для українців став би першим за 2 сезони. Востаннє до призерів наша збірна входила в березні 2025 року. У чоловічій естафеті українці здобули бронзу в чеському Новому Месті.

Який календар першого етапу Кубка світу

Перший етап Кубка світу приймає Контіолахті у Фінляндії. У четвер, 26 листопада, о 17:15 за українським часом індивідуальна гонка на 20 км у чоловіків. Загалом повний розклад змагань на цьому етапі виглядає так:

26 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

27 листопада (17:15) – індивідуальна гонка, 15 км, жінки

28 листопада (14:10) – одиночна змішана естафета

28 листопада (16:15) – змішана естафета

29 листопада (14:00) – спринт, 10 км, чоловіки

29 листопада (17:15) – спринт, 7,5 км, жінки

Наступний етап Кубка світу відбудеться в австрійському Гохфільцені. Повний розклад усіх етапів Кубка світу можна прочитати на 24 Каналі.

Де дивитись Кубок світу з біатлону

Стежити за 6 гонками першого етапу Кубка світу в Контіолахті можна на сайті 24 Каналу. Офіційним же транлсятором біатлонного сезону в Україні є Суспільне Спорт. Прямі трансляції доступні в безкоштовному доступі на ютуб-каналі мовника.

Крім того, телеканал Суспільне Спорт доступний у різноманітних пакетах отт-платформ, кабельному телебаченні та безкоштовному телебаченні Т2. Сезон 2026/27 у біатлоні триватиме до березня 2027 року.