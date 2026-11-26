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Виталий Мандзин, который в прошлом сезоне стал самым успешным украинским биатлонистом на Кубке мира, оценил изменения в команде. Своими мыслями спортсмен поделился в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Что сказал Мандзин о Семенове

В межсезонье сборную возглавил Сергей Семенов. По словам действующего спортсмена, он привнес новый взгляд на процесс организации подготовки.

Думаю, многим известно, что Сергей некоторое время тренировал юниорскую сборную Швейцарии. Уже на первых тренировках, когда мы начали с ним работать, это дало о себе знать. Это европейский подход, в общем, во всем: от банального составления тренировочного плана до организации всех командных вопросов– сказал Мандзин.

Отметим, что в сезоне 2014/15 Сергей Семенов стал обладателем Малого хрустального глобуса в индивидуальных гонках. Также в его спортивном активе две бронзовые медали чемпионатов мира.

Новый тренер сборной уже определил состав на первую гонку сезона 2026/27. Из всех биатлонистов, находящихся в Контиолахти, не выступит только один.

Расписание первого этапа Кубка мира